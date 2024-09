A- A+

espanha José Luis Escrivá substituirá Hernández de Cos na presidência do BC da Espanha Escrivá também terá uma cadeira no Conselho do Banco Central Europeu (BCE)

José Luis Escrivá será o novo presidente do Banco da Espanha. O cargo estava desocupado há quase três meses, desde que Pablo Hernández de Cos deixou o posto. Escrivá, que é aliado próximo do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, também terá uma cadeira no Conselho do Banco Central Europeu (BCE).

O novo dirigente será responsável por liderar a formação de políticas monetárias da zona do euro, além de regulamentar o setor bancário espanhol, segundo o ministro das Finanças, Carlos Cuerpo.

Escrivá já desempenhou funções no BCE e no Banco da Espanha, além de ter trabalhado no Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)

