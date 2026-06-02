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TECNOLOGIA Jovi lança celular a partir de R$ 1.959 e prepara chegada de linha premium ao Brasil A chinesa, que completou recentemente um ano de operação no país, já tem no Brasil um portfólio de 10 celulares e um fone de ouvido (Buds Air3)

A chinesa Jovi, da vivo Mobile Communication, anuncia hoje o primeiro lançamento de uma série de novos produtos previstos para este ano. O pontapé inicial será o T1 5G, modelo intermediário que custará a partir de R$ 1.959. Como estratégia, a empresa selou parceria com o Mercado Livre para o início das vendas.

A chinesa, que completou recentemente um ano de operação no país, já tem no Brasil um portfólio de 10 celulares e um fone de ouvido (Buds Air3). A Vivo Mobile, controladora da Jovi, é líder na venda de smartphones na China e está entre as maiores fabricantes globais do setor, com presença em mais de 60 países.

Segundo André Varga, diretor de produtos da Jovi, a expectativa é ampliar a presença da marca no Brasil com um aparelho pensado para o canal online. Para ele, a maior parte dos consumidores compra smartphones em lojas virtuais.

— O lançamento do T1 5G reforça a estratégia de expansão da marca, aproveitando o crescimento do e-commerce e dos marketplaces para alcançar consumidores em todo o país. O modelo será produzido localmente, em Manaus.





Segundo Varga, o objetivo é atrair consumidores ampliando o pacote de benefícios, uma estratégia em alta entre as companhias, com iniciativas como troca gratuita de tela durante um ano e garantia ampliada de até quatro anos para revisão da bateria.

Após a chegada do T1 5G, a chinesa se prepara também para lançar no Brasil a linha X, segmento superpremium da empresa, que conta com processadores mais avançados, recursos de inteligência artificial e câmeras mais potentes.

Conheça o novo modelo T1 5G



Jovi selou parceria com o Mercado Livre para o início das vendas de seu novo modelo, o T1 5G // Divulgação



256 GB de armazenamento interno

Tela de 6,77 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hertz e reprodução de 1,07 bilhão de cores

Duas câmeras traseiras: a lente principal tem resolução de 50 MP, e a Ultra Wide, 8 MP

Câmera frontal de 32 MP

Câmeras com estabilização óptica de imagem e gravação em 4K a 30 quadros por segundo

Carregamento rápido de 90 W

Disponível nas cores preta e azul

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