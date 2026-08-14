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Agilidade Jucepe supera acúmulo de processos à espera de análise Superação foi alcançada após investimento em tecnologia e fortalecimento da equipe técnica

A Junta Comercial do Estado de Pernambuco (Jucepe) superou o acúmulo aproximado de 10 mil processos à espera de análise e, com isso, processos protocolados podem ser examinados no dia da entrada.

O presidente da Jucepe, Paulo André Rabêlo, ressaltou que a superação foi alcançada após investimento em tecnologia e fortalecimento da equipe técnica. "Conseguimos superar um cenário extremamente desafiador graças ao empenho da nossa equipe, à inovação proporcionada pela inteligência artificial e ao reforço no quadro de analistas”, afirmou.

Rabêlo também destacou o benefício da maior garantia de eficiência na prestação de serviços. “Zerar a esteira de processos significa devolver previsibilidade aos empresários, contadores e empreendedores que dependem da Junta para desenvolver suas atividades”.

O aumento no volume de registros foi impulsionado pelo aquecimento do ambiente de negócios em Pernambuco. Em 2025, a abertura de empresas no Estado cresceu 9,9%, de 28.967 em 2024 para 31.841. Entre os Microempreendedores Individuais (MEIs), o avanço foi ainda maior: de 65.283 para 86.366 registros, um crescimento de 32,3%.

De janeiro a julho de 2026, já foram abertas 21.148 empresas e 62.405 MEIs. Além desse crescimento natural, a entrada em vigor da Lei Federal nº 15.270/2025, que estabeleceu novas regras relacionadas à tributação de lucros e dividendos, provocou uma corrida histórica às Juntas Comerciais de todo o país para o registro de atas de distribuição de lucros acumulados, buscando assegurar as regras de transição e a isenção fiscal prevista na legislação.

Para enfrentar esse cenário e restabelecer a normalidade, a Jucepe adotou medidas estruturantes: a implantação da pré-análise automatizada por inteligência artificial e o reforço da capacidade operacional com a chegada de 25 novos Contratados por Tempo Determinado (CTDs) aprovados por seleção simplificada.

A expectativa da Jucepe, com a normalização da esteira, é manter o monitoramento permanente dos indicadores, aperfeiçoando continuamente seus processos para garantir mais agilidade, segurança jurídica e eficiência no registro mercantil.

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