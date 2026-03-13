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FEDERAL RESERVE

Juiz anula ação contra presidente do Fed aberta pelo governo Trump

Na decisão, juiz vê fortes indícios de que o governo usou as intimações para pressionar Powell a apoiar cortes de juros ou até renunciar

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Jerome PowellJerome Powell - Foto: Mandel Ngan/AFP

Um juiz federal dos Estados Unidos anulou as intimações feitas ao presidente do Federal Reserve (banco central americano), Jerome Powell, pelo Departamento de Justiça. O governo havia aberto uma investigação sobre reformas em um prédio do banco central, segundo um documento divulgado nesta sexta-feira.

Na decisão, o juiz James E. Boasberg afirmou que há fortes indícios de que o governo usou as intimações para pressionar Powell.

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“Uma montanha de provas sugere que o governo apresentou essas intimações (ao Fed) para pressionar seu presidente a votar a favor de taxas de juros mais baixas ou a renunciar”, disse.

Por isso, o juiz concluiu que as intimações tiveram um “propósito indevido” e decidiu anulá-las.

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