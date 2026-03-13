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FEDERAL RESERVE Juiz anula ação contra presidente do Fed aberta pelo governo Trump Na decisão, juiz vê fortes indícios de que o governo usou as intimações para pressionar Powell a apoiar cortes de juros ou até renunciar

Um juiz federal dos Estados Unidos anulou as intimações feitas ao presidente do Federal Reserve (banco central americano), Jerome Powell, pelo Departamento de Justiça. O governo havia aberto uma investigação sobre reformas em um prédio do banco central, segundo um documento divulgado nesta sexta-feira.

Na decisão, o juiz James E. Boasberg afirmou que há fortes indícios de que o governo usou as intimações para pressionar Powell.

“Uma montanha de provas sugere que o governo apresentou essas intimações (ao Fed) para pressionar seu presidente a votar a favor de taxas de juros mais baixas ou a renunciar”, disse.

Por isso, o juiz concluiu que as intimações tiveram um “propósito indevido” e decidiu anulá-las.

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