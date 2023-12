Juiz de Nova York nega pedido de credores externos da Americanas

A- A+

Um juiz de um tribunal de falências de Nova York negou o pedido da Sablon Partners, que detém títulos de dívida externa da varejista Americanas, para usar a lei dos EUA de forma a permitir que os credores “avaliem” de perto a investigação que o conselho de administração está fazendo sobre a fraude contábil na empresa, segundo documento obtido pela Bloomberg.

Em moção de 10 de novembro, a Sablon Partners disse que eles e também outros credores precisariam entender mais sobre a fraude para poder votar na assembleia de credores, marcada para 19 de dezembro. O plano a ser votado na reunião inclui uma cláusula de não litígio na Justiça e a Sablon disse que precisaria entender mais sobre a fraude e as possíveis leis antes de concordar com isso.

O juiz Michael E. Wiles negou o pedido dizendo que “enfaticamente não é minha função dizer a um tribunal brasileiro quais provas ele deveria considerar ao fazer o que está sendo feito sob a lei brasileira, ou ao decidir pelas partes a quais provas elas têm direito.”

Cerca de 11 meses depois de entrar em crise devido a uma fraude contábil que mais que dobrou sua dívida para R$ 42,5 bilhões, a Americanas assinou um acordo com bancos que detêm mais de 35% da dívida da empresa, excluindo créditos intercompanhias, disse a empresa em um documento no mês passado. Outros credores também demonstraram interesse em participar do acordo, disse a varejista.

A crise na Americanas tem sido uma dor de cabeça para o trio bilionário Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles, que detém cerca de 30% da empresa e, no âmbito do plano de reestruturação, concordou em injetar R$ 12 bilhões na companhia.

Contatados por email, os advogados da Wollmuth Maher & Deutsch, representando a Sablon Partners, não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

