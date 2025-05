Juíza diz que Apple violou "deliberadamente" liminar que exigia mudanças na APP Store

A- A+

A Apple violou uma ordem judicial que exigia que ela abrisse sua App Store para opções de pagamento externas e deve fazer mudanças para promover melhor a concorrência, decidiu uma juíza federal.

A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Yvonne Gonzalez Rogers, deu razão nesta quarta-feira à Epic Games, criadora do Fortnite, quanto à alegação de que a fabricante do iPhone não cumpriu uma ordem emitida por ela em 2021, após concluir que a empresa havia se envolvido em conduta anticompetitiva, em violação às leis da Califórnia.

Em sua decisão, Gonzalez Rogers ordenou que a Apple fizesse uma série de mudanças em seu modelo de negócios na App Store, incluindo a proibição de cobrar comissões sobre compras feitas fora da loja.

A juíza também encaminhou o caso aos promotores federais para investigar se a Apple cometeu desacato criminal ao tribunal por desrespeitar sua decisão de 2021.

A juíza concluiu que a Apple violou “deliberadamente” sua liminar.

“Fez isso com a intenção expressa de criar novas barreiras anticompetitivas que, por design e efeito, manteriam uma fonte de receita valorizada — uma fonte de receita que já havia sido considerada anticompetitiva”, escreveu ela em sua decisão. “Pensar que este tribunal toleraria tal insubordinação foi um erro grosseiro de cálculo.”

A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O CEO da Epic Games, Tim Sweeney, disse em uma postagem nas redes sociais que a empresa retornará com o Fortnite à App Store dos EUA na próxima semana.

Após um julgamento em 2021, a juíza Gonzalez Rogers ficou majoritariamente do lado da Apple, afirmando que as políticas da App Store não violavam a legislação federal antitruste.

No entanto, ela determinou que a empresa deveria permitir que os desenvolvedores evitassem o uso da ferramenta de pagamento da Apple, que cobra até 30% de comissão.

A decisão foi posteriormente mantida pela Suprema Corte dos EUA.

A Apple permitiu que os desenvolvedores direcionassem os usuários à web para concluir transações de compras dentro dos apps, mas exigiu que eles pagassem à empresa 27% da receita gerada.

Durante várias semanas de audiências em fevereiro e no ano passado, Gonzalez Rogers demonstrou ceticismo quanto ao cumprimento das exigências por parte da Apple e questionou se a empresa estaria ocultando informações de forma indevida, alegando sigilo entre advogado e cliente.

Na decisão desta quarta-feira, a juíza afirmou que a Apple tentou encobrir seu descumprimento da ordem de 2021.

“Após duas rodadas de audiências com apresentação de provas, a verdade veio à tona”, escreveu Gonzalez Rogers.

“A Apple, mesmo ciente de suas obrigações, frustrou os objetivos da liminar e continuou com sua conduta anticompetitiva apenas para manter sua fonte de receita.”

A juíza também afirmou que Alex Roman, vice-presidente de finanças da Apple, mentiu durante seu depoimento.

Veja também