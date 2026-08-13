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Dívidas Julho termina com saldo negativo de 83,9 milhões de brasileiros inadimplentes, levanta Serasa Comparado ao mês anterior, o registro de descumprimento teve aumento de 0,23%. Educadora financeira reforça benefícios de quitação de dívidas

Neste ano, 83,9 milhões de brasileiros finalizaram o mês de julho como inadimplentes, um aumento de 0,23% no descumprimento de obrigação financeira dentro do prazo em relação ao mês anterior, segundo Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa. Ao todo, mais de 348,3 milhões de dívidas estão em aberto, uma soma de R$ 586,4 bilhões em débitos.

A pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box mostra que metade dos 1.328 consumidores entrevistados de 26 de junho a 05 de julho afirmou ter gastado mais do que planejava no primeiro semestre de 2026, reforçando a necessidade de revisar o orçamento e estabelecer novas prioridades para os próximos meses.

O estudo também revelou que 54% dos brasileiros costumam revisar o planejamento financeiro no meio do ano para avaliar as metas estabelecidas em janeiro e definir os próximos passos para o restante de 2026.

Diante dos desafios, os resultados indicam uma mudança positiva na relação dos consumidores com as finanças: em comparação com o mesmo levantamento realizado em 2025, aumentou em seis pontos percentuais o número de pessoas que têm como principal objetivo manter as contas em dia, alcançando 55% dos entrevistados.

Ao destacar o cenário elevado de inadimplência, a especialista em educação financeira da Serasa, Aline Vieira, reiterou que, ainda assim, os consumidores estão mais conscientes sobre a importância de reorganizar o orçamento e estabelecer metas compatíveis com sua realidade financeira. “O meio do ano é um momento importante para refletir sobre o planejamento financeiro e ajustar a rota quando necessário”, afirmou.

Até o final do ano, 49% dos entrevistados pretendem quitar dívidas, enquanto outros 32% querem limpar o nome e 29% planejam formar uma reserva para emergências - indicadores que cresceram seis e quatro pontos percentuais, respectivamente, em relação ao ano anterior. Além disso, a intenção de economizar mais passou de 64% para 69%, enquanto 33% afirmam que pretendem investir com maior frequência.

Renegociação

O otimismo sobre a organização financeira prevaleceu entre os entrevistados. 74% segue em busca da regulamentação das dívidas até o final deste ano. De maio a julho de 2026, mais de 14 milhões de acordos foram fechados no Serasa Limpa Nome, um crescimento de 41% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No intervalo, mais de 7 milhões de consumidores renegociaram os débitos na plataforma. Segundo a Serasa, o avanço das renegociações coincidiu com uma desaceleração no ritmo de crescimento da inadimplência. Enquanto de maio a julho de 2025 o aumento médio mensal foi de 0,7%, no mesmo período de 2026, a média caiu para 0,2%.

A regularização do débito gera benefícios, de acordo com a especialista em educação financeira, “reduz o peso dos juros, melhora o acesso ao crédito e abre espaço para que objetivos financeiros, como formar uma reserva ou investir”.

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