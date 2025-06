CDL Recife: mês de junho é estratégico para o comércio

A- A+

O Centro do Recife abriga parte importante do comércio da cidade, e a CDL Recife tem investido em parcerias e campanhas para deixar a procura pelas lojas mais atrativa. São campanhas comemorativas, promoções com sorteio de brindes e decoração temática para aumentar o brilho nos olhos dos consumidores.



O mês de junho, considerado o segundo Natal em vendas para o comércio, reúne duas datas estratégicas, que movimentam diversos segmentos e alavancam negócios. São elas o Dia dos Namorados, celebrado no dia 12, e o período junino, que pode incluir o mês inteiro.



“As lojas já fazem suas campanhas temáticas, e nós da CDL Recife juntos com o Gabinete do Centro do Recife (Recentro), da Prefeitura do Recife, promovemos a blitz do forró, em que um trio Pé de Serra circula pelas ruas do centro tocando forró e animando os compradores”, conta o presidente da CDL Recife, Fred Leal. A ação, realizada pelo Recentro, será realizada este ano dos dias 18 a 21 deste mês, das 10h às 14h.

Corpus Christi



Como em Pernambuco o Corpus Christi tradicionalmente não é considerado feriado, porque há a troca pelo Dia de São João, o comércio de rua e de shoppings no Recife funciona normalmente. No dia 23, a véspera do São João, as lojas de rua abrirão as portas no horário comercial, das 8h às 18h. Apenas no dia 24, estarão fechadas, mas os shoppings da Região Metropolitana do Recife irão funcionar em horário especial.



“Para este ano, apesar da inflação e alta na inadimplência, essas duas datas têm ajudado o lojista a recuperar um pouco o resultado dos seis primeiros meses do ano e a dar um fôlego para iniciar o segundo semestre”, complementou Fred Leal. A expectativa para o mês é incrementar em pelo menos 5% as vendas deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

Clima festivo



Segundo o representante do varejo recifense, o clima festivo cria ânimo na população para decorar ambientes, renovar o visual para curtir as festas e ainda demanda insumos e artigos para a área de alimentos. Principalmente em Pernambuco, onde o período junino inclui praticamente os 30 dias.

“O comércio do centro é onde a população pode encontrar todos esses produtos, com variedade e bons preços”, disse o presidente da CDL Recife.

Na lista de compras entram itens de confecção, calçados, cosméticos, adereços, produtos para decorar ambientes, além dos artigos para segmentos de alimentação e de bebidas.



Fred destaca que não apenas os consumidores individuais, mas também empresas e instituições, como escolas, academias e repartições públicas entram no clima em buscam dos produtos sazonais. Entre os itens mais procurados estão tecidos e aviamentos em geral, que completam o figurino das decorações e das quadrilhas, como fitas, rendas, elástico, botões e linhas. Esse conjunto de peças ganha forma e molda também quem quer curtir o período mais caracterizado.

Lojistas otimistas



A Casa Pio, rede de calçados, bolsas e acessórios com 11 lojas em Pernambuco, aposta no período e espera incrementar vendas em 8% este mês, na comparação com o mesmo período de 2024. A Arcol, com duas lojas em Pernambuco, espera vender 15% a mais em junho, em relação ao mesmo mês de 2024.



Já a Avil, atacadista de aviamentos e tecidos, com sete lojas em Pernambuco e uma no Ceará, começou ter o volume de vendas ampliado em função das festas juninas já no mês anteior. A expectativa é que se intensifiquem nos próximos dias, com a procura pelos tecidos xadrez para confecções de roupas, e a chita e o ponge (tecido de poliéster) para serem usados na decoração das festas.

