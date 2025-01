A- A+

PROJEÇÕES Junho segue como mês mais provável para redução de juros pelo Fed após falas de Trump Pouco antes do fechamento deste texto, a probabilidade de a taxa básica estar abaixo do nível atual em junho era de 67%

A curva futura segue tendo junho como a chance majoritária de corte de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), após as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump em Davos, que citou a redução das taxas em seu discurso, conforme indica a plataforma de monitoramento do CME Group.

Pouco antes do fechamento deste texto, a probabilidade de a taxa básica estar abaixo do nível atual (entre 4,25% e 4,50%) em junho era de 67%, comparado com 33% de risco de manutenção. Ontem, a chance de uma queda do nível atual era de 65,4%, enquanto a de manutenção era de 34,6%.

Para o final do ano, o cenário mais provável é de uma redução acumulada de 25 pontos-base, com 34,2%. Logo em seguida, a chance de uma baixa de meio ponto porcentual aparece com 30,7%.

