A- A+

certificado Junior Achievement Brasil disponibiliza curso de Gestão de Projetos para Negócios Sustentáveis Com certificado internacional, formação gratuita é dividida em oito videoaulas

A organização Junior Achievement Brasil disponibiliza um curso on-line de Gestão de Projetos para Negócios Sustentáveis, com certificado internacional, voltado para pessoas de até 29 anos. A formação, promovida em parceria com a PMI Educational Foundation (PMIEF), fundação filantrópica do Project Management Institute (PMI), pode ser acessada por meio do site oficial e realizada a qualquer momento.

Organizado em oito aulas em vídeo, o curso aborda as principais etapas da gestão de projetos, do planejamento à execução e ao encerramento, além de competências relacionadas à liderança. Ao longo da formação, os jovens são apresentados a exemplos de empresas reais que conciliam resultados financeiros, responsabilidade ambiental e impacto social.

A iniciativa também busca ampliar o acesso dos jovens a conhecimentos valorizados pelo mercado de trabalho. Na América Latina e no Caribe, o desemprego entre os jovens chega a 14%, índice quase três vezes superior ao registrado entre os adultos, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Nesse cenário, o desenvolvimento de competências como planejamento, organização, liderança e resolução de problemas pode contribuir para a preparação profissional e para iniciativas de empreendedorismo.

“O curso mostra, de forma prática, como organizar uma ideia e conduzir um projeto do início ao fim: definir um objetivo, planejar as etapas, dividir as tarefas, lidar com imprevistos e chegar ao resultado. São habilidades importantes tanto para um trabalho escolar quanto para um estágio, uma oportunidade profissional ou para quem deseja empreender. Por ser on-line e gratuito, a formação também amplia o acesso de jovens de diferentes regiões do país a esse conhecimento”, afirma o diretor-executivo da Junior Achievement Brasil, Alexandre Mutran.

O curso integra a Inspira JA, plataforma da JA Brasil. Além desta formação, também disponibiliza outros 20 cursos on-line e gratuitos com enfoque no mercado de trabalho e no empreendedorismo.

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também