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REDES SOCIAIS Júri dos EUA responsabiliza Meta e YouTube em julgamento sobre dependência em redes sociais A decisão abre a porta para possíveis indenizações muito maiores

Um júri de Los Angeles declarou, nesta quarta-feira (25), a Meta e o YouTube responsáveis por terem prejudicado uma jovem por meio do desenho viciante de suas plataformas de redes sociais, e determinou que as empresas paguem três milhões de dólares (R$ 15,6 milhões) em danos.

A decisão abre a porta para possíveis indenizações muito maiores.

O júri respondeu afirmativamente a sete perguntas feitas sobre as duas empresas, e concluiu que a Meta e o YouTube foram negligentes no desenho e no funcionamento de suas plataformas e que essa negligência foi um fator central para o dano causado à parte demandante.

Os jurados também determinaram que duas empresas sabiam ou deveriam saber que seus serviços representavam um risco para os menores, que não alertaram os usuários sobre esse perigo e que um operador razoável de uma plataforma o teria feito.

“Chegou a hora de prestar contas”, disseram, em nota, os advogados da demandante.

Um porta-voz da Meta destacou que a empresa “diverge respeitosamente” do veredicto.

O júri atribuiu à Meta 70% da responsabilidade pelos danos sofridos pela demandante - uma parte de 2,1 milhões de dólares (R$ 10,9 milhões) da indenização compensatória - e os 30% restantes ao YouTube, ou seja, 900.000 dólares (R$ 4,7 milhões).

“Três milhões de dólares são um puxão de orelhas para empresas como Meta e YouTube, que são dois dos maiores vendedores de publicidade do mundo”, disse Jasmine Engberg, da Scalable, que faz um acompanhamento da indústria das redes sociais.

“Mas se estas empresas se virem obrigadas a redesenhar os seus produtos, isto representa uma ameaça existencial para os seus modelos de negócios”, enfatizou.

Os jurados determinaram que as duas companhias agiram com malícia, conduta abusiva ou fraudulenta, uma conclusão que abre a via para uma etapa em separado de danos punitivos.

- Caso modelo -

O demandante, identificado nos documentos judiciais por suas iniciais, KGM, e apresentado apenas como Kaley no julgamento, é o personagem central de um modelo de caso que poderia determinar se as empresas de redes sociais podem ser consideradas legalmente responsáveis por deficiências a saúde mental dos menores.

Kaley começou a usar o YouTube aos seis anos, após baixar o aplicativo em seu iPod Touch, para assistir a vídeos sobre brilho labial e um jogo infantil online.

Ela entrou no Instagram aos nove anos, burlando um bloqueio que sua mãe tinha ativado para manter-la fora da plataforma.

Perante o júri, ela declarou que o uso quase constante das redes sociais "realmente afetou (sua) autoestima", e afirmou que os aplicativos levaram a abandonar hobbies, ter dificuldades para fazer amigos e se comparar constantemente com os demais.

Nas conclusões finais, o advogado do demandante, Mark Lanier, apresentou o caso como uma história de cobiça corporativa.

Ele sustentou que funções como a rolagem infinita, a reprodução automática de vídeos, as notificações e os contadores de "likes" foram desenhados para fomentar um uso compulsivo entre os jovens.

A Meta e o YouTube sustentaram todo o momento que os problemas de saúde mental de Kaley não tinham nada a ver com suas plataformas.

O advogado da Meta, Paul Schmidt, relatou a relação conflitante de Kaley com a mãe e reproduziu para os jurados uma gravação na qual aparentemente ouve-se a mãe gritando com ela e insultando-a.

O YouTube questionou quanto tempo Kaley realmente está navegando na plataforma. O advogado da empresa disse ao tribunal que os registros de uso demonstraram que ela gastava, em média, pouco mais de um minuto nas mesmas funções que seus advogados se qualificaram como viciantes.

O júri rejeitou os argumentos de defesa nas sete perguntas de cada formulário do veredito que lhes foi entregue.

Um júri diferente do Novo México determinou na terça-feira que a Meta era responsável por colocar as crianças em risco, ao tornar-las visíveis para previsões em suas plataformas, e a outros riscos.

O Ministério Público tinha um pedido de indenização máxima de 2,2 bilhões de dólares (R$ 11,4 bilhões), mas o júri concedeu uma quantia menor, de US$ 375 milhões (R$ 1,96 bilhões).

A Meta disse que vai apelar do veredicto.

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