A- A+

CUSTO BRASIL Juro alto, crime e infraestrutura precária: Custo Brasil chega a R$ 3,5 trilhões por ano, diz estudo Levantamento estima que entraves à produção e aos investimentos no país equivalem a 27,5% do PIB

Produzir, contratar e investir no Brasil envolvem custos adicionais estimados em R$ 3,5 trilhões por ano, o equivalente a 27,5% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025. Esse valor foi revelado pela nova medição do chamado Custo Brasil, feita pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC), com apoio técnico da Monitor Deloitte.

O estudo compara indicadores brasileiros com referências internacionais, principalmente de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), para dimensionar as diferenças nas condições de produção e investimento no país. Pela primeira vez, o cálculo também incorpora os custos da insegurança, da ilegalidade e dos juros reais.

— A atualização do Custo Brasil funciona como uma bússola para o setor público e privado encararem os reais gargalos de competitividade do país enfrentados pelas empresas brasileiras em relação à média da OCDE — diz Tatiana Ribeiro, diretora-executiva do Movimento Brasil Competitivo (MBC), lembrando que os novos eixos pesquisados (insegurança, ilegalidade e juros reais) são uma atualização dos desafios enfrentados pelo país.

Ela ressalta que o Custo Brasil não é um problema restrito ao meio corporativo. Por mais que uma empresa invista em eficiência e qualificação interna, ela não consegue resolver sozinha entraves estruturais como juros, logística ou insegurança, explica Tatiana.

Essa conta invariavelmente chega ao cidadão na prateleira do supermercado, impactando aumento de preços, ou em menos vagas de emprego e expansões de produção adiadas pelas empresas.

O levantamento mostrou que o país avançou em escolaridade, digitalização dos serviços públicos, abertura de empresas, eficácia regulatória e redução da judicialização trabalhista. Na escolaridade, por exemplo, a média brasileira passou de 9,4 para 10,2 anos de estudo entre 2018 e 2025, enquanto a referência da OCDE avançou de 12,1 para 12,4 anos.

Nesse caso, o Brasil melhorou e reduziu a diferença de 2,7 para 2,2 anos de estudo. Em sentido contrário, aumentaram os custos logísticos, os encargos trabalhistas e a carga tributária do setor privado.

— Um avanço interno em determinado indicador brasileiro não garante redução automática da desvantagem competitiva. Se o Brasil melhora, mas os países da OCDE evoluem a um ritmo superior no mesmo período, a lacuna de eficiência em relação às economias desenvolvidas aumenta — explica Luiz Paulo Pereira Assis, sócio-líder de soluções de Infraestrutura e Estratégia para Governo e Serviços Públicos da Monitor Deloitte.

Na primeira medição, divulgada em 2019, com dados de 2018, o Custo Brasil foi estimado em R$ 1,5 trilhão (22% do PIB). Em 2021, chegou a R$ 1,7 trilhão (19,5% do PIB) e, em 2025, a R$ 2,9 trilhões (22,8% do PIB). Já o valor de R$ 3,5 trilhões incorpora esses novos componentes e, por isso, não é diretamente comparável aos resultados anteriores.

A infraestrutura, mostra o levantamento, é o maior gargalo individual do país e representa R$ 805 bilhões do Custo Brasil (6,3% do PIB). O custo logístico, principal componente do eixo de infraestrutura subiu de 12,2% do PIB em 2018 para 15,5% do PIB em 2024.

Mas enquanto o custo logístico no Brasil aumentou, a referência média dos países da OCDE recuou de 10,1% para 9,8% do PIB no mesmo período.

Com isso, a desvantagem competitiva brasileira em logística ampliou-se de 2,1 para 5,7 pontos percentuais do PIB. A agenda de investimentos em infraestrutura já contratada, seja via concessões ou Parcerias Público-Privadas (PPPs), tendem a trazer efeito positivo sobre a logística de forma gradual, à medida que os projetos forem entregues.

O eixo de segurança estima em R$ 192 bilhões os custos associados à insegurança e a atividades ilegais em mercados como transporte de cargas, nas operações comerciais e na concorrência. A inclusão do tópico "juros reais" respondeu a uma consulta direta com empresários, para buscar as maiores travas enfrentadas pelas empresas para produzir e investir no país atualmente.

— Dentro do eixo "Financiar um negócio" (que totaliza R$ 648 bilhões, ou 5,1% do PIB), o peso específico dos juros reais — que descontam a inflação — foi estimado em R$ 363 bilhões — diz Tatiana. Os juros reais elevados elevam o custo de oportunidade, exigem retornos desproporcionais para novos projetos, inviabilizam investimentos e pressionam o endividamento corporativo no país.

Os sete eixos analisados no levantamento do Custo Brasil são: infraestrutura — R$ 805 bilhões; capital humano (R$ 681 bilhões), financiar um negócio (R$ 648 bilhões, onde estão embutidos os juros reais); tributos (R$ 457 bilhões); ambiente jurídico-regulatório (R$ 451 bilhões); integração de eficácia cadeias produtivas globais (R$ 227 bilhões) e segurança — (R$ 192 bilhões), que engloba também a a ilegalidade.

Tatiana Ribeiro observa que o ambiente internacional tornou-se mais desafiador com guerras na Ucrânia e no Oriente Médio (que encareceram petróleo e fertilizantes) e com o aumento de "tarifaços" no comércio global, o que alterou rotas de comércio e gerou incertezas para os investimentos.

— O grande é concentrar a atuação política e econômica nos eixos em que o país continua perdendo terreno em relação ao mundo — em especial o aumento dos custos logísticos (que subiram para 15,5% do PIB) e a carga tributária sobre o setor privado. É fundamental manter as conquistas obtidas em simplificação e desburocratização sem retroceder em políticas que já demonstraram eficácia — diz ela, lembrando que a reforma trabalhista de 2017 reduziu litígios, mas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) revisaram dispositivos importantes, fazendo com que o volume de processos judiciais voltasse a crescer e exigindo novos ajustes regulatórios.

Veja também