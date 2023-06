A- A+

juro alto Juro do cartão de crédito rotativo atinge 455% em maio e tem maior nível em mais de seis anos Já o rotativo do cartão está com juro anualizado de 455%, maior desde maio de 2017

A taxa média de juros do cartão de crédito rotativo atingiu 455,1% ao ano, maior nível desde maio de 2017, quando registrou 490,33%, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira (28).

O rotativo no cartão é um crédito pré-aprovado que os consumidores costumam recorrer quando estão em dificuldade. Ele e o cheque especial são os créditos de urgência mais procurados.

No mês de maio, as concessões nominais de crédito, no total, somaram R$503,3 bilhões em maio. Quando são feitos ajustes sazonais, o total de novas contratações aumentou 1,5% no mês (em relação a abril). Houve alta de 4,2% nas operações com empresas e diminuição de 0,5% nas operações com as famílias.

Nos doze meses até maio, as concessões nominais aumentaram 10,5%, com elevações de 6,3% nas contratações com pessoas jurídicas e de 14,0% com pessoas físicas.

