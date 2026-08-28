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Inflação Juro médio no crédito livre cai a 47,7% em julho, afirma BC Taxa do cheque especial recuou de 139,9% (revisado de 139,8%) para 137,3%

A taxa média de juros no crédito livre caiu de 49,7% (revisado de 49,8%) em junho para 47,7% em julho, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 28. Em julho de 2025, a taxa era de 45,9%. O juro médio do crédito livre para pessoas físicas oscilou de 63,9% (revisado de 64,0%) para 60%. A taxa cobrada das empresas subiu/caiu de 24,3% (revisado de 24,4%) em junho para 25,4%.

A taxa do cheque especial recuou de 139,9% (revisado de 139,8%) para 137,3%. O juro médio do crédito pessoal sem consignação passou de 127,1% (revisado de 127,3%) em junho para 111,0% em julho. A taxa média do crédito especial consignado subiu de 28,3% para 28,4%.

O juro médio no crédito para aquisição de veículos passou de 26,4% para 26,5%.

A taxa média no crédito total, que inclui operações livres e direcionadas (com recursos da poupança e do BNDES), oscilou de 33,3% (revisado de 33,4%) para 32,1%. Em julho de 2025, estava em 31,8%.

O Indicador de Custo de Crédito (ICC) passou de 24,2% (revisado de 24,3%) para 24,1%. O índice mostra o volume de juros pagos, em reais, por consumidores e empresas no mês, considerando todo o estoque de operações, dividido pelo próprio estoque. Na prática, reflete a taxa de juros média efetivamente paga pelo brasileiro nas operações de crédito contratadas no passado e ainda em andamento.

Spread

O spread médio em operações de crédito livre caiu de 35,7 pontos porcentuais (revisado de 35,8 p.p.) em junho para 33,8 pontos em julho, informou o Banco Central. A métrica representa a diferença entre o custo de captação de recursos pelos bancos e o que é efetivamente cobrado dos clientes finais.

O spread médio no segmento de pessoa física caiu de 49,5 pontos porcentuais (revisado de 49,6 pontos) para 45,7 p.p. Nas operações de empresas, passou de 11 pontos (revisado de 11,1 pontos) para 12,2 pontos.

O spread médio do crédito direcionado, com recursos da poupança e BNDES, passou de 4,0 pontos em junho para 4,3 pontos em julho. O spread do crédito total, que inclui livre e direcionado, oscilou de 21,8 pontos (revisado de 21,9 pontos) para 20,9 pontos no período.

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