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Banco Central Juro médio no crédito livre sobe a 48,6% em fevereiro, de 47,8% em janeiro, afirma BC Taxa do cheque especial recuou de 137,4% (revisado de 138,7%) para 147,0%

A taxa média de juros no crédito livre subiu de 47,8% em janeiro para 48,6% em fevereiro, informou o Banco Central nesta segunda-feira (30). Em fevereiro de 2025, a taxa era de 43,9%.

O juro médio do crédito livre para pessoas físicas oscilou de 61,0% para 62,0%. A taxa cobrada das empresas subiu de 25% (revisado de 25,2%) em janeiro para 24,9%.

A taxa do cheque especial recuou de 137,4% (revisado de 138,7%) para 147,0%. A do crédito pessoal total saiu de 54,8% (revisado de 54,7%) para 53,5%.

O juro médio no crédito para aquisição de veículos passou de 27,7% para 27,3%.

A taxa média no crédito total, que inclui operações livres e direcionadas (com recursos da poupança e do BNDES), oscilou de 32,7% (revisado de 32,8%) para 33,0%. Em fevereiro de 2025, estava em 30,4%.

O Indicador de Custo de Crédito (ICC) passou de 23,9% (revisado de 23,6%) para 24,2%. O índice mostra o volume de juros pagos, em reais, por consumidores e empresas no mês, considerando todo o estoque de operações, dividido pelo próprio estoque. Na prática, reflete a taxa de juros média efetivamente paga pelo brasileiro nas operações de crédito contratadas no passado e ainda em andamento.

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