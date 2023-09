A- A+

JUROS Juro no cartão de crédito rotativo vai para 445,7% ao ano Custo de crédito nesta modalidade está acima de 400% desde o fim do ana passado

O Banco Central informou nesta quarta-feira (27) que a taxa média de juro do cartão de crédito rotativo subiu para 445,7% ao ano, até o mês de agosto. Em julho, estava em 441,3%.

Desde dezembro de 2022 o custo de crédito nesta modalidade está acima de 400%. Na série histórica, desde 2011, as taxas mais baixas nesse parâmetro estão no entorno 200%.

A Câmara aprovou um projeto de Lei que limita os juros do rotativo em 100%, e prevê que o setor bancário apresente uma proposta alternativa para reduzir as taxas nesta modalidade em 90 dias (a partir da sanção do projeto).

O governo tem trabalhado pela aceleração do projeto, sobretudo em função do programa de renegociação de dívidas, o Desenrola, que também consta no texto.

O juro no cartão de crédito, considerando todas as modalidades, está em 101,5% ao ano, até agosto, leve redução em relação a julho (101,9%), mais próxima do recorde de 123% em setembro de 2016, conforme a série histórica iniciada em 2011.

Para as famílias, a taxa média de juros ficou em 57,7% ao ano, com redução de 0,6 ponto no mês e incremento de 3,7 pontos em doze meses.

Já o endividamento das famílias teve leve queda de 0,4 ponto e ficou em 47,8% até julho. Em 12 meses, a alta é de 2,3 pontos. Esse dado considera o endividamento no setor financeiro apenas.

O comprometimento de renda das pessoas físicas, com as dívidas, está em 27,6%, queda de 0,7 ponto no mês e alta de 0,3 ponto no ano.

