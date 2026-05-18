Juros acentuam queda com alívio global com EUA-Irã
Às 9h54, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 14,180%, de 14,227% no ajuste anterior
Os juros futuros acentuaram a queda perto do fim da primeira hora dos negócios nesta segunda-feira, 18, conforme o petróleo recua mais de 1% e o dólar cai perto disso ante o real. Todos os retornos dos Treasuries ficaram em baixa, após os EUA suspenderem sanções petrolíferas ao Irã.
Mesmo os juros curtos recuam, depois de começarem a sessão mais perto da estabilidade.
Além disso, o Irã deseja uma trégua longa em múltiplas fases no conflito contra os EUA e pede uma abertura gradual e segura para o Estreito de Ormuz, mostra um documento do país persa revelado à Al Arabiya.
Leia também
• Peugeot 2008 híbrido leve: economia real ou só no papel? Confira
• Genial/Quaest: Para 46%, economia piorou nos últimos 12 meses; eram 50% em abril
• Fim da taxa das blusinhas gera concorrência desleal e sabota economia nacional
Segundo as informações, Teerã concorda com um "congelamento nuclear prolongado" em vez de "desmantelamento completo".
Às 9h54, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 14,180%, de 14,227% no ajuste anterior.
O DI para janeiro de 2029 recuava para 14,035%, de 14,160%, e o para janeiro de 2031 cedia para 14,130%, de 14,251% no ajuste de sexta-feira.