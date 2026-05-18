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Mercado Financeiro Juros acentuam queda com alívio global com EUA-Irã Às 9h54, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 14,180%, de 14,227% no ajuste anterior

Os juros futuros acentuaram a queda perto do fim da primeira hora dos negócios nesta segunda-feira, 18, conforme o petróleo recua mais de 1% e o dólar cai perto disso ante o real. Todos os retornos dos Treasuries ficaram em baixa, após os EUA suspenderem sanções petrolíferas ao Irã.

Mesmo os juros curtos recuam, depois de começarem a sessão mais perto da estabilidade.

Além disso, o Irã deseja uma trégua longa em múltiplas fases no conflito contra os EUA e pede uma abertura gradual e segura para o Estreito de Ormuz, mostra um documento do país persa revelado à Al Arabiya.

Segundo as informações, Teerã concorda com um "congelamento nuclear prolongado" em vez de "desmantelamento completo".

Às 9h54, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 14,180%, de 14,227% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 recuava para 14,035%, de 14,160%, e o para janeiro de 2031 cedia para 14,130%, de 14,251% no ajuste de sexta-feira.

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