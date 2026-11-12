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Mercado Financeiro Juros adotam viés de alta à espera de fiscal, apesar de IPCA mais fraco Às 9h16, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 marcava máxima de 14,180%, de 14,179% no ajuste anterior

Os juros futuros curtos e médios rondam a estabilidade na manhã desta quinta-feira, 12, mas com viés de alta, apesar de o IPCA ter vindo abaixo do piso das estimativas. Já os médios têm viés de alta e os longos sobem com um pouco mais de força, em meio à expectativa de votação da proposta de ajuste fiscal no Senado.

Às 9h16, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 marcava máxima de 14,180%, de 14,179% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 14,565%, de 14,553%, e o para janeiro de 2031 avançava para 14,915%, de 14,868% no ajuste de quarta-feira (11).

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