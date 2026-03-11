A- A+

CRISE DA RAÍZEN Juros altos, investimentos bilionários e retorno aquém: entenda motivos da crise da Raízen Uma das maiores produtoras globais de açúcar e etanol fez acordo para renegociar dívida de R$ 65 bilhões com credores

Uma das maiores produtoras globais de açúcar e etanol — e peça-chave no setor de biocombustíveis do país — a Raízen realizou pesados investimentos em bioenergia com ampliação da capacidade de produção nos últimos anos. Ao mesmo tempo foi impactada por fatores como juros altos que encareceram sua dívida, quebras de safra devido ao clima instável e incêndios, e sua aposta no etanol de segunda geração ainda não deu o retorno esperado.

A grave situação financeira da empresa, que acumula dívidas de R$ 65 bilhões, preocupa o governo já que trata-se de uma indústria vital para a agenda de transição energética. O próprio presidente Lula se reuniu, em fevereiro, com representantes da Shell e da Cosan, principais controladores da Raízen, além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a situação.

Criada em 2011, a Raízen reuniu as operações de produção de açúcar e etanol da Cosan com a rede de distribuição de combustíveis da Shell no Brasil. O negócio foi aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 2012. Nascia uma empresa com valor de mercado de US$ 12 bilhõese com 44% de participaão dos dois principais sócios.

A companhia passou a atuar em diferentes etapas da cadeia de energia, desde a produção de açúcar, passando por etanol de primeira e segunda geração, além de bioeletricidade e biogás. Com cerca de 9 mil postos, também se tornou responsável pela distribuição de combustíveis da marca Shell no Brasil, na Argentina e no Paraguai. Tem mais de 46 mil funcionários e cerca de 1,3 milhão de hectares cultivados com cana-de-açúcar.

Etanol de segunda geração é aposta da Raízen

Nos últimos anos, a empresa ampliou seus investimentos em projeto de prazos longo e, muitos deles, com financiamento. Um dos focos desses investimentos foi o chamado etanol de segunda geração, feito a partir de resíduos da cana. Em 2021, a empresa anunciou a segunda planta de etanol de segunda geração (E2G), em São Paulo, e menos de um ano depois, anunciou a construção de mais duas, também em São Paulo.

Com investimentos estimados em R$ 24 bilhões, o objetivo era chegar a 20 unidades até 2030, o que significava um aporte médio de R$ 1,2 bilhão em cada fábrica. Entre 2021 e 2022, o desembolso chegou a R$ 3 bilhões. No ano passado, a companhia inaugurou sua segunda planta de etanol celulósico, a maior do mundo, com capacidade de produção de 82 milhões de litros por ano. O investimento foi de R$ 1,2 bilhão.

Mas a aposta da Raízen nesse biocombustível tem apresentado retornos mais lentos do que a companhia esperava e desafios financeiros, já que o custo de investimento inicial é elevado, além da complexidade tecnológica dos projetos, resultando em produção abaixo das expectativas iniciais.

Apesar de ser um combustível promissor com 80% menos de emissões, a viabilidade econômica do etanol de segunda geração ainda enfrenta barreiras, segundo especialistas no setor. Além disso, o etanol de milho, que pode ser produzido o ano inteiro e tem custos mais competitivos, ganhou espaço e atraiu investimentos.

No ano fiscal de 2021/2022, a Raízen registrou lucro líquido de R$ 3 bilhões, com uma dívida de R$ 13,8 bilhões, nível considerado administrável em relação à geração de caixa. Mas, nos anos seguintes, o cenário mudou. Pressionada por juros altos, menor desempenho operacional no açúcar/etanol e margens reduzidas, até o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025/2026, a empresa acumulou prejuízo de R$ 15,6 bilhões.

Parte desse resultado também foi influenciada por um ajuste contábil de R$ 11 bilhões, relacionado à redução do valor recuperável de seus ativos. Ao mesmo tempo, a dívida líquida da companhia cresceu e chegou aos atuais R$ 65 bilhões, o que levou a companhia a buscar uma renegociaão com seus credores.

