Juros caem com dólar e exterior positivo

Os juros futuros recuam na manhã desta sexta-feira, 2, alinhados ao viés de baixa dos rendimentos dos Treasuries e acentuação da queda do dólar ante o real para a mínima de R$ 5,4480.

Investidores nos Estados Unidos aguardam pesquisas sobre PMI industrial e investimentos em construção, um dia após o feriado de ano-novo, em meio a expectativas de cortes de juros pelo Fed após janeiro, quando espera-se manutenção das taxas.

Por volta das 9h20 desta sexta-feira, os contratos de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2030 e 2031 renovaram mínimas a 13,250% (de 13,351% no ajuste anterior) e a 13,360% (de 13,472%). Já o DI para janeiro de 2027 exibia 13,755%, ante 13,803%.







