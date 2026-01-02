Juros caem com dólar e exterior positivo
Por volta das 9h20 desta sexta-feira, os contratos de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2030 e 2031 renovaram mínimas a 13,250% (de 13,351% no ajuste anterior) e a 13,360% (de 13,472%)
Os juros futuros recuam na manhã desta sexta-feira, 2, alinhados ao viés de baixa dos rendimentos dos Treasuries e acentuação da queda do dólar ante o real para a mínima de R$ 5,4480.
Investidores nos Estados Unidos aguardam pesquisas sobre PMI industrial e investimentos em construção, um dia após o feriado de ano-novo, em meio a expectativas de cortes de juros pelo Fed após janeiro, quando espera-se manutenção das taxas.
Por volta das 9h20 desta sexta-feira, os contratos de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2030 e 2031 renovaram mínimas a 13,250% (de 13,351% no ajuste anterior) e a 13,360% (de 13,472%). Já o DI para janeiro de 2027 exibia 13,755%, ante 13,803%.
Leia também
• Inadimplência no aluguel recua, mas inflação e juros são ameaça
• Fechamento juros: DIs intermediários e longos caem de olho em política e IPCA-15
• Desemprego nos EUA atinge maior nível em 4 anos e desafia pausa nos juros do Fed