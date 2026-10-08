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Inflação Juros: cena eleitoral limita avanço das taxas por cautela no exterior Movimento, no entanto, é moderado, em linha com o dólar, diante da liderança de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial, como mostrou a pesquisa PoderData/Aya divulgada mais cedo

Os juros futuros têm leve alta na manhã desta quinta-feira, 8, influenciados pela cautela externa que impulsiona o petróleo e os rendimentos dos Treasuries. A commodity saltava perto de 5% por volta das 9h em meio ao impasse entre EUA e Irã e conflitos que se espalham pelo Oriente Médio.

O movimento, no entanto, é moderado, em linha com o dólar, diante da liderança de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial, como mostrou a pesquisa PoderData/Aya divulgada mais cedo. No final da tarde, será divulgada a pesquisa Datafolha.

"A dinâmica intradiária dependerá crucialmente do tamanho do lote anunciado pelo Tesouro Nacional no edital das 10h30 e da capacidade de absorção", avalia em relatório o cogestor Luis Felipe Laudisio, da Warren Investimentos. O Tesouro anuncia os lotes às 10h30 e realiza os leilões de LTN e NTN-F às 11 horas.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava mínima de 13,441%, de 13,433% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2029 estava em 12,465%, de 12,430%, e o para janeiro de 2031 subia para 12,630%, de 12,589%.

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