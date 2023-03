Juros cobrados de famílias e empresas atingem o maior patamar desde 2017, diz Banco Central

A- A+

Dados do Banco Central divulgados nesta quarta-feira (29) apontam que a taxa média de juros cobrada por instituições financeiras avançou para 44,23% ao ano, até o mês de fevereiro. É o maior nível desde agosto de 2017, quando este patamar estava em 45,59%. Os dados consideram taxas médias para famílias e empresas negociadas livremente entre bancos e clientes.

Especificamente para as empresas, a taxa média de juros subiu para 24,2% ao ano, alta de 2,7 pontos porcentuais em doze meses. Para famílias, esse nível é o dobro - a taxa média de juros alcançou 58,30% ao ano, elevação de 10,2 pontos percentuais em doze meses. É o maior patamar para pessoas físicas desde outubro de 2017, quando a taxa estava em 58,85%.

Um dos efeitos dos juros elevados é o endividamento das famílias com bancos e instituições financeiras. Até janeiro de 2023, a inadimplência estava em 48,8%, alta de 1 ponto percentual em 12 meses, segundo do dados do BC.

