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Mercado Financeiro

Juros: Curva perde inclinação com melhora externa

Às 9h08, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,215%, de 14,227% no ajuste anterior

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Juros: Curva perde inclinação com melhora externaJuros: Curva perde inclinação com melhora externa - Foto: Freepik/Reprodução

Os juros futuros recuam na manhã desta segunda-feira, 18, influenciados pelas quedas do dólar, petróleo e yield da T-Note de 10 anos, após os EUA suspenderem sanções petrolíferas ao Irã. Nos curtos, o movimento é mais tímido, mesmo com o IBC-Br mostrando queda de 0,67% em março, bem mais que a mediana das projeções, de -0,30%.

Além disso, o IGP-10 desacelerou fortemente, com alta 0,89% em maio, após avanço de 2,94% em abril, abaixo da mediana estimada de 1,11%.

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Às 9h08, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,215%, de 14,227% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 14,085%, de 14,160%, e o para janeiro de 2031 marcava 14,17%, de 14,25% no ajuste de sexta-feira.

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