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Depósito Interfinanceiro

Juros: DI curto tem viés de alta após IPCA e demais ficam estáveis

Às 9h10 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 14,360%, de 14,331% no ajuste anterior

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Juros: DI curto tem viés de alta após IPCA e demais ficam estáveisJuros: DI curto tem viés de alta após IPCA e demais ficam estáveis - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os juros futuros abriram esta sexta-feira, 12, em forte queda, mas foram ganhando força em seguida. Os vértices curtos têm leve alta em meio à leitura do IPCA de maio, que subiu 0,58%, acima da mediana das projeções (0,55%). O resultado em 12 meses foi de 4,72% até maio, também superando a mediana estimada, de 4,68%.

Os demais ficam estáveis, apesar da queda do petróleo, diante da chance de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, mas com os retornos dos Treasuries em terreno positivo.

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Às 9h10 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 14,360%, de 14,331% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 14,545%, de 14,559%, e o para janeiro de 2031 marcava 14,445%, de 14,462% no ajuste de quinta-feira, dia 11.

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