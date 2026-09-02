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Inflação Juros: DI longo recua com exterior antes de pesquisa eleitoral e curto fica estável Às 9h18, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha mínima de 13,575%, de 13,586% no ajuste anterior

Os juros futuros começam esta quarta-feira (2) em baixa a partir do miolo da curva, enquanto as taxas curtas operam estáveis, com viés de queda, após a produção industrial de julho ter vindo abaixo da mediana das estimativas. O dólar também ronda a estabilidade, enquanto petróleo e rendimentos dos Treasuries recuam. No radar está a pesquisa eleitoral Quaest, que sai nesta manhã.

Às 9h18, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha mínima de 13,575%, de 13,586% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 14,030%, de 14,114%, e o para janeiro de 2031 cedia para 14,325%, de 14,403% no ajuste de terça-feira, dia 1º.

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