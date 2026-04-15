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Depósito Interfinanceiro Juros: DI longo sobe com cautela externa e curto tem viés de baixa após varejo Às 9h10 desta quarta, 15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha máxima de 13,970%, de 13,988% no ajuste anterior

O desempenho abaixo do esperado das vendas no varejo restrito e ampliado tem pouco efeito nos juros futuros curtos, que rondam a estabilidade, com viés de baixa, com alívio limitado após o IGP-10 ter superado o teto das estimativas e com o petróleo em alta, alimentando os temores inflacionários. Além disso, os rendimentos dos Treasuries sobem e com isso os demais vencimentos dos juros futuros avançam.

As vendas do comércio varejista em fevereiro ante janeiro (alta de 0,6%) vieram abaixo da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de avanço de 0,9%. No varejo ampliado, cujas vendas subiram 1,0% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, o resultado veio abaixo da mediana das estimativas, de elevação de 1,8%.

Às 9h10 desta quarta, 15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha máxima de 13,970%, de 13,988% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia para 13,235%, de 13,200%, e o para janeiro de 2031 avançava para 13,350%, de 13,298% no ajuste de terça (14).



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