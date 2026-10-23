Juros DI longos sobem com pesquisas e exterior; curtos ficam estável após IPCA-15 fraco
Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) marcava 13,501%, de 13,496% no ajuste anterior
Os juros futuros médios e longos têm leve avanço na manhã desta sexta-feira, 23, com investidores repercutindo uma bateria de pesquisas eleitorais, todas mostrando uma disputa bem acirrada, que não deixa claro quem pode vencer a disputa presidencial no domingo. Já saíram Datafolha, Vox Brasil, Real Time Big Data e Alfa Inteligência.
O juro curto opera estável apesar de o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) ter subido 0,32% em outubro, após ter avançado 0,70% em setembro, abaixo do piso das estimativas do Projeções Broadcast, de alta de 0,37%. A cautela local pelas eleições é reforçada pelo avanço do petróleo, dos rendimentos dos Treasuries e o dólar tem leve alta ante o real.
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Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) marcava 13,501%, de 13,496% no ajuste anterior.
O DI para janeiro de 2029 subia a 12,690%, de 12,664%, e o vencimento para janeiro de 2031 avançava para 12,695%, de 12,665% no ajuste de ontem.