A- A+

Depósito Interfinanceiro Juros: DI sobe com dólar e petróleo antes de leilões do Tesouro No exterior, a extensão do cessar-fogo entre EUA e Irã dá fôlego modesto aos mercados e o petróleo tem volatilidade, com alta moderada

Na esteira do petróleo e do dólar, e na contramão da curva de Treasuries, os juros futuros avançam na manhã desta quarta-feira (22) perto de 10 pontos-base, mas a liquidez é fraca, e pode seguir reduzida ao longo do dia, diante da agenda esvaziada do dia.

O destaque aqui é o leilão de NTN-B e LFT (11h). "O cenário para a emissão é favorecido pela 'seca' no mercado de crédito privado; com a demanda fraca e a volatilidade elevada, diversas empresas têm postergado suas emissões de debêntures, abrindo espaço para o Tesouro capturar a liquidez disponível", avalia em relatório o cogestor da Warren Investimentos Luis Felipe Laudisio.

No exterior, a extensão do cessar-fogo entre EUA e Irã dá fôlego modesto aos mercados e o petróleo tem volatilidade, com alta moderada.

Às 9h12 desta quarta-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,985%, de 13,933%, e o para janeiro de 2029 subia para 13,250%, de 13,166% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2031 avançava para 13,340%, de 3,260% no ajuste de segunda-feira, 20.

Veja também