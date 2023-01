A- A+

cartão de crédito Juros do cartão de crédito rotativo chegam a 409% ao ano, maior patamar desde 2017 Taxa de juros totais do crédito aumentaram em 94,1%

Os juros do cartão de crédito rotativo chegaram a 409,3% até o fim de 2022, maior patamar desde de agosto de 2017. No ano passado, a taxa média aumentou 61,9 pontos percentuais. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira (27).

A taxa para as compras parceladas no cartão de crédito subiu para 182,4%, aumento de 2,4 pontos. A taxa de juros total do cartão de crédito ficou em 94,1% até dezembro de 2022.

