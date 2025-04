A- A+

BRASIL Juros do cartão de crédito rotativo chegam a 445% em março, mostra Banco Central No cheque especial, a taxa média cobrada registrou queda, chegando a 134,2% ao ano

Os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo subiram 2,5 pontos percentuais em março e chegaram a 445% ao ano. A informação foi divulgada pelo Banco Central (BC) nesta quarta-feira, no relatório de Estatísticas Monetárias e de Crédito.

O crédito rotativo do cartão de crédito é acionado por quem não pode pagar o valor total da fatura na data do vencimento. Caso o cliente deixe de pagar, o banco deverá parcelar o saldo devedor ou oferecer outra forma para quitar a dívida em condições mais vantajosas em um prazo de 30 dias.

Em dezembro de 2023, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu que as operações de juros rotativos a partir de 3 de janeiro deste ano não podem ultrapassar 100% do valor original da dívida.

No caso da taxa do cartão de crédito parcelado, se manteve estável em 181,1%. Desse modo, a taxa de juros total do cartão de crédito subiu em março de 84,1% para 85,8%.

Cheque especial

A segunda linha de crédito mais cara disponível no mercado, o cheque especial registrou queda de 8 pontos percentuais em março. A taxa de juros média cobrada foi de 134,2% enquanto no mês anterior foi de 142,2%.

Crédito consignado

Enquanto isso, o crédito consignado se manteve pelo terceiro mês seguido e subiu 0,5 ponto percentual, para 26% ao ano. Esta modalidade de empréstimo oferece desconto direto na folha de pagamento

