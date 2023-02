A- A+

economia Juros do cartão de crédito rotativo tem nova alta e passa de 411% ao ano Indicador que mede o custo médio de todas as modalidades de crédito atingiu uma taxa de 21,9% ao ano

A taxa de juros rotativo do cartão de crédito chegaram a 411,5% ao ano em janeiro de 2023, maior patamar desde de agosto de 2017, quando a taxa estava em 428%. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (27).

Em dezembro do ano passado, a taxa de juros média dessa modalidade de crédito era de 407,7% ao ano.

O rotativo é um tipo de crédito oferecido aos consumidores que conseguem realizar o pagamento total da fatura do cartão até o vencimento. Na prática, funciona como um empréstimo que os bancos e outras instituições financeiras disponibilizam para os clientes com dificuldades.

O cheque especial e o rotativo são os créditos de urgência mais procurados, por isso, os juros nessas modalidades costumam ser tão altos.

Os juros para o parcelamento de compras no crédito fecharam janeiro de 2023 com uma taxa de 182,1% ao ano, maior patamar desde outubro do ano passado — quando fechou em 185% ao ano.

O Indicador de Custo do Crédito (ICC), que mede o custo médio de todas as modalidades de crédito, atingiu uma taxa de 21,9% ao ano. Foi uma elevação residual de 0,4 pontos percentuais no mês e alta de 3 pontos percentuais em 12 meses.

