Juros do cartão rotativo sobem novamente e chegam a 430% ao ano, maior taxa desde 2017

Os juros pagos por pessoas físicas no cartão de crédito rotativo chegou a taxa de 430,45% ao ano, maior alta desde março de 2017, quando o cenário era de uma taxa de 490%. Os dados foram divulgado pelo Banco Central nesta quarta-feira (26) a apontam também que a taxa média para empresas está em 142%.

Em fevereiro as pessoas físicas contavam com juros de 417,42%. A taxa média dessa modalidade não ficou abaixo de 400% ao ano desde de dezembro do ano passado.

O rotativo é um tipo de crédito oferecido aos consumidores que não conseguem realizar o pagamento total da fatura do cartão até o vencimento. Funciona como um empréstimo que os bancos e outras instituições financeiras disponibilizam para os clientes com dificuldades.

O Ministério da Fazenda vem articulando com representantes do setor financeiro formas de reduzir a taxa de juros cobrada nas operações com o cartão de crédito rotativo - que é reconhecida como a linha de crédito mais cara no mercado financeiro.

Conforme adiantado pelo Globo, há forte resistência de bancos, que rejeitam eventual tabelamento das taxas. Uma das ideias do governo é diferenciar os clientes que usam o rotativo esporadicamente e logo quitam a fatura e outros que vivem pendurados. O primeiro teria uma taxa mais baixa.

