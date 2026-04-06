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Comércio Internacional Juros: exterior traz alívio a DI longo e demais rondam estabilidade Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,050%, de 14,046% no ajuste anterior

Os juros longos têm leve recuo na manhã desta segunda-feira, 6, alinhados ao dólar e queda do petróleo com humor melhor nos mercados locais após relatos de proposta de cessar-fogo de 45 dias entre Irã e EUA, com reabertura do Estreito de Ormuz, mediada por Egito, Paquistão e Turquia.

As demais taxas operam mais perto da estabilidade e investidores aguardam pela coletiva com o presidente dos EUA, Donald Trump, às 14h, para falar sobre a guerra no Irã.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,050%, de 14,046% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,660%, de 13,680%, e o para janeiro de 2031 cedia para 13,750%, de 13,797% no ajuste de quinta-feira, dia 2.



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