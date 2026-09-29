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Inflação

Juros: exterior traz alívio a taxas futuras após alta na véspera

Às 9h10 desta terça (29), a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha máxima de 13,560%, de 13,559% no ajuste anterior

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Juros: exterior traz alívio a taxas futuras após alta na vésperaJuros: exterior traz alívio a taxas futuras após alta na véspera - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os juros futuros médios e longos recuam na manhã desta terça-feira, 29, em linha com o dólar ante o real, petróleo e rendimentos dos Treasuries, após subirem na véspera. No radar estão a disputa presidencial acirrada e o impasse entre EUA e Irã.

Investidores monitoram esforços de mediadores junto aos EUA e ao Irã para costurar um acordo que ponha fim ao conflito no Oriente Médio, iniciado há sete meses. A taxa de desemprego pela Pnad Contínua no trimestre até agosto veio em linha com o esperado.

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Às 9h10 desta terça (29), a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha máxima de 13,560%, de 13,559% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 13,835%, de 13,902%, e o vencimento para janeiro de 2031 caía para 13,975%, de 14,048% no ajuste de segunda-feira, 28.

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