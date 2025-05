A- A+

ECONOMIA Juros futuros mantêm sinal de alta após dados do payroll nos EUA A queda do dólar ante o real ajuda a manter as taxas comportadas por aqui, ainda com leve alta

As taxas de juros negociadas no Brasil tiveram poucas alterações depois da divulgação do relatório de empregos dos Estados Unidos. Embora a criação de vagas em abril (177 mil) tenha superado a mediana das estimativas (138 mil), a taxa de desemprego ficou inalterada (4,2%) e o salário médio subiu menos que o esperado (0,17%, contra 0,30%).



Enquanto os analistas digerem os números, há instabilidade nos mercados de câmbio e juros no exterior, mas a queda do dólar ante o real ajuda a manter as taxas comportadas por aqui, ainda com leve alta.

Às 9h57 desta sexta-feira (2) o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 tinha taxa de 14,680%, ante 14,662% do ajuste de quarta-feira (30), enquanto a taxa para janeiro de 2027 avançava a 13,940%, de 13,877%. O DI para janeiro de 2030 projetava 13,71%, contra 13,66%.



