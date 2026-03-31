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Queda Juros futuros recuam em toda a curva, em sintonia com dólar e Treasuries Ambiente ainda é de cautela diante de sinais nem sempre coerentes na comunicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operavam em baixa ao final da primeira hora de negociação nesta terça-feira, 31, em sintonia com a trajetória descendente do dólar e dos retornos dos Treasuries. O clima no exterior é de trégua na aversão ao risco, com investidores esperançosos de que o conflito no Oriente Médio tenha um desfecho em breve.

No entanto, o ambiente ainda é de cautela diante de sinais nem sempre coerentes na comunicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No Brasil, o déficit de R$ 16,4 bilhões no setor público em fevereiro veio melhor que o esperado pelo mercado financeiro (mediana das estimativas negativa de R$ 24,3 bi), o que também contribui para a redução dos prêmios de risco na renda fixa.

Às 9h53, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para liquidação em janeiro de 2027 tinha taxa de 14,170%, contra 14,297% do ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2028 projetava 13,925%, ante 14,107% do ajuste anterior. E a taxa do DI para janeiro de 2029 estava em 13,87%, de 13,05% ontem.

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