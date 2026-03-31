Ter, 31 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça31/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Queda

Juros futuros recuam em toda a curva, em sintonia com dólar e Treasuries

Ambiente ainda é de cautela diante de sinais nem sempre coerentes na comunicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Reportar Erro
Dólar Dólar  - Foto: John Guccione / Pexels

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operavam em baixa ao final da primeira hora de negociação nesta terça-feira, 31, em sintonia com a trajetória descendente do dólar e dos retornos dos Treasuries. O clima no exterior é de trégua na aversão ao risco, com investidores esperançosos de que o conflito no Oriente Médio tenha um desfecho em breve.

No entanto, o ambiente ainda é de cautela diante de sinais nem sempre coerentes na comunicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No Brasil, o déficit de R$ 16,4 bilhões no setor público em fevereiro veio melhor que o esperado pelo mercado financeiro (mediana das estimativas negativa de R$ 24,3 bi), o que também contribui para a redução dos prêmios de risco na renda fixa.

Leia também

• Páscoa: reinvente as tradições com criatividade e economia

• Banco da Espanha teme 'desaceleração significativa' da economia pela guerra no Oriente Médio

• Com guerra e economia forte, BC vê inflação fora da meta até 2028

Às 9h53, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para liquidação em janeiro de 2027 tinha taxa de 14,170%, contra 14,297% do ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2028 projetava 13,925%, ante 14,107% do ajuste anterior. E a taxa do DI para janeiro de 2029 estava em 13,87%, de 13,05% ontem.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter