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Mercado Financeiro Juros futuros recuam em toda a extensão da curva após IPCA-15 abaixo do piso Às 9h25 desta terça (28), o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 13,950%, contra 13,908% do ajuste de segunda-feira (27)

A pouco mais de uma semana da decisão de política monetária do Banco Central, o resultado do IPCA-15 de julho promove um movimento generalizado de queda no mercado futuro de juros na manhã desta terça-feira, 28.

O índice, espécie de prévia do IPCA, teve alta de 0,06%, porcentual que ficou abaixo de todas as estimativas do mercado (de 0,17% a 0,28%). O resultado dá força a apostas de um BC mais "dovish", o que se sobrepõe inclusive à influência negativa do dólar nesta manhã, uma vez que a moeda americana sobe ante o real.

Às 9h25 desta terça (28), o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 13,950%, contra 13,908% do ajuste de segunda-feira (27). O DI para janeiro de 2029 tinha taxa de 14,21%, ante 14,34%. Na ponta longa, o DI para janeiro de 2030 projetava 14,40%, de 14,51%.

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