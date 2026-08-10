A- A+

Inflação Juros futuros têm leve alta com influência de petróleo, dólar e Treasuries Às 9h44, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 projetava taxa de 13,755%, ante 13,743% do ajuste de sexta-feira, 7

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em leve alta em todos os vencimentos na manhã desta segunda-feira, 10, mas com maior ênfase na ponta longa da curva a termo. O avanço, que não alcança dez pontos em nenhum vencimento, reflete uma manhã de cautela por parte do investidor diante da alta dos preços do petróleo, do dólar e dos rendimentos dos Treasuries.

A frustração com a falta de avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã e a expectativa por indicadores econômicos relevantes nos próximos dias também ajudam a reforçar os prêmios de risco no mercado brasileiro.

Às 9h44, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 projetava taxa de 13,755%, ante 13,743% do ajuste de sexta-feira, 7. O DI para liquidação em janeiro de 2029 tinha taxa de 14,095%, contra 14,029% do ajuste anterior. E na ponta longa, o DI para janeiro de 2031 projetava 14,35%, de 14,28%.

Veja também