taxa de juros Juros no Brasil estão "exageradamente" elevados e há espaço para cortes, diz Haddad Ministro fez coro ao presidente Lula, que afirmou mais cedo que irá continuar 'batendo' no BC

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (21) que a taxa de juros do país está “exageradamente elevada”. No mesmo dia em que o Banco Central começou a discutir a taxa Selic, Haddad afirmou ainda que há espaço para cortes. Hoje, a Selic é de 13,75% ao ano.

— O Brasil está em uma situação favorável em relação aos seus vizinhos e ao resto do mundo. Nós não temos problemas geopolíticos, como a Ásia e a Europa, nossa inflação está mais controlada que nos resto do mundo. Nossa taxa de juros está exageradamente elevada, o que significa espaço para cortes, num momento em que a economia brasileira pode e deve decolar — disse Haddad.

O ministro participou virtualmente de um seminário do BNDES, que se tornou palco de críticas ao atual patamar de juros do país.

— Não temos por que temer, no Brasil, tomar as decisões corretas, tanto do ponto de vista do arcabouço fiscal quanto do pontos de vista monetário — disse.

A fala do ministro ocorreu no dia em que tem início uma nova reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central para definir a taxa Selic. O grupo costuma se encontrar a cada 45 dias para determinar o índice.

O último encontro, o primeiro durante o terceiro mandato de Lula, ocorreu em 1º de fevereiro. À ocasião, o comitê manteve a mesma taxa, pela quinta vez consecutiva. É o maior patamar desde novembro de 2016, quando o índice estava em 14% ao ano.

Mais cedo, o presidente Lula afirmou que vai continuar pressionando o Banco Central pela redução da taxa Selic.

