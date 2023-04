Juros para pessoas físicas ficam em 58,26% e empresas pagam taxa de 24,11%, aponta BC

A- A+

A taxa média de juros para pessoas físicas está no patamar de 58,26% ao ano e os juros pagos por empresas atingiram os 24,11%, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira (26). O levantamento considera o período até o fim de março.

O resultado do mês foi de uma leve redução em relação a fevereiro deste ano, que atingiu a taxa de 58,31% para pessoas físicas. Para pessoas jurídicas, a taxa estava em 24,09% em fevereiro.

Os dados são das operações de crédito com recursos livres, isto é, negociadas diretamente com os bancos e instituições financeiras. Para pessoas físicas, a taxa média está acima de 50% desde março de 2022.

No mês, o crédito ofertado foi de R$523,1 bilhões, queda de 1,0% em relação ao mês anterior. Houve reduções de 2,6% nas operações realizadas com pessoas jurídicas e de 2,2% nas concessões a pessoas físicas.

O endividamento das famílias brasileiras com operações de crédito ficou em 48,6% até fevereiro de 2023, de acordo com dados do Banco Central. Houve queda de 0,3 pontos percentuais no mês e de 1,2 pontos percentuais em 12 meses.

Os dados incluem pessoas com dívidas em crédito consignado, empréstimo, financiamento de carro ou imóvel, por exemplo. Com esse nível de endividamento, o comprometimento da renda familiar com instituições financeiras ficou em 27,4% no período, elevação de 0,1 ponto porcentual no mês e de 0,8 pontos em 12 meses.

