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Mercado Financeiro

Juros recuam com dólar em meio a trade eleitoral

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,461%, de 13,483% no ajuste anterior

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Juros recuam com dólar em meio a trade eleitoralJuros recuam com dólar em meio a trade eleitoral - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Os juros futuros recuam na manhã desta terça-feira, 20, alinhados ao dólar e aos rendimentos dos Treasuries longos, em dia de agenda fraca. Mais cedo, pesquisas Real Time Big Data e Alfa Inteligência mostraram empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial, com vantagem para o candidato da direita.

Na Real Time Big Data Flávio tem 52% das intenções de voto contra 48% do presidente Lula.

Já a Pesquisa Alfa Inteligência aponta Flávio (PL) com 48,8% das intenções de votos totais, contra 45,9% do presidente Lula (PT), o que configura empate técnico. Em votos válidos, Flávio Bolsonaro registrou 51,5% dos votos, contra 48,5% do petista.

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Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,461%, de 13,483% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 caía para 12,600%, de 12,709%, e o para janeiro de 2031 recuava para 12,665%, de 12,789% no ajuste de ontem.

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