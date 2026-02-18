A- A+

juros Juros registram viés de baixa, seguindo dólar antes de Focus e ata do Fed A queda foi de cerca de 0,6% do dólar contra o real, a R$ 5,19

Os juros futuros registram viés de baixa no início do pregão reduzido desta Quarta-feira de Cinzas, seguindo a queda de cerca de 0,6% do dólar contra o real, a R$ 5,19. Como contraponto, o juro da T-note de 2 anos e o rendimento da T-note de 10 anos subiam, enquanto o T-bond de 30 anos tinha viés de baixa.

Os investidores aguardam o boletim Focus, às 14 horas, e a ata da reunião de janeiro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), às 16 horas.



A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tocava mínima a 13,29%, de 13,313% do ajuste de sexta-feira, às 13h07.



Já o DI para janeiro de 2029 caía para 12,635, de 12,678%, e o para janeiro de 2031 cedia a 13,055%, de 13,097%.

