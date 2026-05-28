Juros sobem com exterior na defensiva e após indicadores
Às 9h31, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,085%, de 14,057% no ajuste anterior
Os juros futuros operam em alta na primeira hora da manhã desta quinta-feira, 28, influenciados especialmente pela cautela no exterior após troca de ataques bélicos ente Estados Unidos e Irã. Aqui, o mercado repercute indicadores, como a taxa de desocupação no Brasil, que ficou em 5,8% no trimestre encerrado em abril, no piso das expectativas.
O mercado de trabalho resiliente tem sido citado pelo Banco Central para justificar manter uma postura cautelosa com os juros.
No radar está a segunda fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta, que voltou à Avenida Faria Lima.
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Às 9h31, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,085%, de 14,057% no ajuste anterior.
O DI para janeiro de 2029 subia para 13,885%, de 13,818%, e o para janeiro de 2031 ia para 13,960%, de 13,909% ontem no ajuste