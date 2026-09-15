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Inflação Juros: taxas ficam estáveis após varejo e pesquisas, à espera de caso Moraes no STF Às 9h17, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,580%, de 13,585% no ajuste anterior

Os juros futuros operam estáveis, com viés de baixa, alinhados ao dólar, nesta véspera de decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). O efeito do resultado das vendas no varejo abaixo do esperado e das pesquisas eleitorais CNT/MDA e Idexa/Broadcast parece limitado.

O mercado está à espera do julgamento sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no Supremo, a partir das 10h desta terça-feira, 15.

Às 9h17, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,580%, de 13,585% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,840%, de 13,867%, e o para janeiro de 2031 estava em 14,085%, de 14,108% no ajuste de segunda (14).

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