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Inflação

Juros: taxas renovam máximas com disparada do petróleo e em meio à crise no STF

Às 9h32, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha máxima de 13,595%, de 13,572% no ajuste anterior

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Juros: taxas renovam máximas com disparada do petróleo e em meio à crise no STFJuros: taxas renovam máximas com disparada do petróleo e em meio à crise no STF - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os juros futuros avançam nesta manhã, acompanhando as altas do dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries. O Brent há pouco acelerava para máxima de US$ 105,56 em meio ao prolongado conflito no Oriente Médio, ainda sem sinal de solução entre Estados Unidos e Irã. Por aqui, está no radar a crise do Supremo Tribunal Federal (STF), envolvendo também a Polícia Federal. O volume de serviços estável em julho, abaixo da mediana das estimativas (+0,2%), fica em segundo plano.

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Às 9h32, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha máxima de 13,595%, de 13,572% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia para máxima de 13,965%, de 13,860%, e o para janeiro de 2031 avançava para máxima de 14,220%, de 14,091% no ajuste de ontem.

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