Mercado Juros: Taxas têm viés de alta com dólar, apesar de queda do IBC-Br

Os juros futuros rondam a estabilidade, com viés de alta diante do avanço do dólar ante o real. O movimento, no entanto, é limitado pelo recuo dos rendimentos dos Treasuries. Os vencimentos curtos sobem mesmo após a queda maior do IBC-Br de setembro e de o Boletim Focus trazer a projeção para IPCA de 2025 abaixo do teto da meta pela primeira vez.

O IBC-Br caiu 0,24% em setembro, na margem, uma queda maior do que a mediana das estimativas (-0,10%).

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,630%, de 13,614% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 12,840%, de 12,826%, e o para janeiro de 2031 exibia taxa de 13,180%, de 13,167% no ajuste de sexta-feira

