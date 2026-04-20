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Depósito Interfinanceiro Juros têm leve alta com exterior, antes do feriado e enquanto digerem Focus Às 9h07, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 subiu a 13,970%, ante 13,882% do ajuste na sexta-feira(17)

As principais taxas de juros subiram na primeira hora dos negócios na manhã desta segunda-feira, 20, em meio às tensões geopolíticas, que elevam a aversão a risco global. O movimento ecoa a decisão do Irã de fechar novamente o Estreito de Ormuz, após os Estados Unidos manterem o bloqueio portuário na região. Ao mesmo tempo, investidores digerem novos avanços nas projeções de inflação e Selic.

"Na véspera de feriado, a liquidez tende a ser mais reduzida. Na agenda, a Pesquisa Focus trouxe novas elevações das expectativas de inflação para 2026 e 2027, movimento que hoje atingiu também as medianas para a Selic", escreve em nota Silvio Campos Neto, economista sênior e sócio da Tendências Consultoria.

Às 9h07, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 subiu a 13,970%, ante 13,882% do ajuste na sexta-feira.

O DI para janeiro de 2029 exibiu 13,225%, após 13,141% e o DI para janeiro de 2031 avançou a 13,360%, ante 13,294% do ajuste passado.



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