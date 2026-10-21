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Mercado Financeiro Juros têm viés de baixa com disputa presencial apertada e exterior misto Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha mínima de 13,480%, de 13,483% no ajuste de ontem

Após caírem na véspera, os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira, 21, com viés de baixa, em meio à disputa presidencial apertada. A pesquisa Meio/Ideia mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tecnicamente empatados com 48% e 46% das intenções de voto, respectivamente. Em votos válidos, que excluem nulos e em branco, Flávio registra 51%, enquanto Lula marca 49%.

O dólar também ronda a estabilidade ante o real, enquanto o petróleo tem leve baixa e os rendimentos dos Treasuries, baixa moderada. No radar está a pesquisa Quaest esperada para hoje.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha mínima de 13,480%, de 13,483% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2029 marcava 12,575%, de 12,562%, e o vencimento para janeiro de 2031 tinha mínima de 12,630%, de 12,637% no ajuste anterior.

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