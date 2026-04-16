Inflação
Juros: viés é de alta nas taxas futuras com dólar e petróleo
Às 9h21 desta quinta, a taxa de depósito interfinanceiro para janeiro de 2027 estava em 13,975%, de 13,953%
O viés é de alta nos juros futuros, na esteira do dólar e com petróleo registrando leve avanço na manhã desta quinta-feira, 16. Por outro lado, a queda dos rendimentos dos Treasuries serve de contraponto. O IBC-Br veio em linha com o esperado em fevereiro e tende a ficar em segundo plano.
Leia também
• Durigan cita relatório do FMI e diz que economia do país está "no caminho certo"
• Orçamento 2027: governo apresenta diretrizes e prevê contas no azul, com economia de 0,5% do PIB
• Um novo momento. A economia. A nova era do imperialismo
Às 9h21 desta quinta, a taxa de depósito interfinanceiro para janeiro de 2027 estava em 13,975%, de 13,953%, e o para janeiro de 2029 marcava 13,255%, de 13,212% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2031 estava em 13,390%, de 13,344% no ajuste de quarta (15).