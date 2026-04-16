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Inflação Juros: viés é de alta nas taxas futuras com dólar e petróleo Às 9h21 desta quinta, a taxa de depósito interfinanceiro para janeiro de 2027 estava em 13,975%, de 13,953%

O viés é de alta nos juros futuros, na esteira do dólar e com petróleo registrando leve avanço na manhã desta quinta-feira, 16. Por outro lado, a queda dos rendimentos dos Treasuries serve de contraponto. O IBC-Br veio em linha com o esperado em fevereiro e tende a ficar em segundo plano.

Às 9h21 desta quinta, a taxa de depósito interfinanceiro para janeiro de 2027 estava em 13,975%, de 13,953%, e o para janeiro de 2029 marcava 13,255%, de 13,212% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2031 estava em 13,390%, de 13,344% no ajuste de quarta (15).



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