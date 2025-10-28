A- A+

ORÇAMENTO Juscelino Filho: todas as medidas de revisão de gastos da MP do IOF devem entrar em relatório A expectativa é que haja mais uma discussão com a Fazenda, e que o relatório seja liberado até o fim desta terça-feira

O deputado federal Juscelino Filho (União Brasil-MA) disse que todas as medidas de ajuste de despesas e limitação de compensações tributárias apensadas ao projeto de lei (PL) do Metanol na sexta-feira devem migrar ao PL que estabelece o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial (Rearp), do qual é relator.

Juscelino deixou o Ministério da Fazenda na manhã desta terça-feira, 28, após uma reunião com o ministro da Pasta, Fernando Haddad.

Ele descreveu o encontro como "muito positivo", e disse que foi iniciada a discussão sobre o relatório do PL.

"Vamos avançar a conversa com os líderes partidários, e vamos trabalhar para ver se, até o fim do dia, liberamos o relatório", disse Juscelino.

A expectativa é que haja mais uma discussão com a Fazenda, e que o relatório seja liberado até o fim desta terça-feira.

Segundo o parlamentar, o texto pode ser votado ainda esta semana.

